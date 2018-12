Antwerps restaurant heeft tafel speciaal voor instagrammers

Goed nieuws voor alle Instagram-fanaten die maar al te graag dé perfecte foto van gerechten willen maken. Zij kunnen nu terecht in de Nationalestraat in Antwerpen.Want in het Japanse restaurant Okoz is er één tafel speciaal voor de instagrammers onder u. Aan de tafel staat professionele belichting geïnstalleerd. Wie in de zaak dus een portie Okono-miyaki bestelt, kan zelf de intensiteit en de kleur van het licht regelen. Zo krijg je ongetwijfeld de allerbeste foto, en kunnen de likes toestromen. En het is meteen de enige tafel in Okoz die je kan reserveren.