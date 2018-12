ROYALS. Dit is het slechte kantje van Kate Middleton. En wat deed prinses Charlotte op café?

Prinses Charlotte bracht een bezoekje aan een Britse pub, en koningin Máxima draagt een dierenprint op een elegantie manier: alle nieuwtjes van het Britse en andere koningshuizen op een rijtje.

Tegenwoordig wordt veel geschreven over de slechte eigenschap van Meghan Markle. De hertogin van Sussex is volgens kwatongen immers extreem bazig, wat bij de Britse royals tot ruzies zou leiden. Maar haar schoonzus Kate Middleton heeft naar eigen zeggen ook een slechte eigenschap. Vorige week, tijdens een bezoek aan het Leicester City Football Club’s King Power Stadium in Londen, verklapte ze dat ze niet goed in staat is om nieuwe talen te leren. “Ik hoop dat mijn kinderen beter zullen zijn in talen dan ik”, klonk het. Tot nu toe gaat het goed met de ontwikkeling van hun talenknobbel. In 2017 raakte bekend dat de vijfjarige prins George al tot tien kon tellen in het Spaans dankzij zijn Spaanse nanny Maria Teresa Turrion Borrallo. Begin dit jaar maakte People bekend dat de driejarige prinses Charlotte al een aardig mondje Spaans praat.



Prinses Charlotte kwam trouwens met een grappig nieuwtje in de media. De 3-jarige kleuter moest tijdens een rit door Londen erg dringend naar het toilet. Er zat niets anders op om onderweg te stoppen. Kate Middleton nam haar dochter bij de hand en wandelde de Phoenix Pub in het zuiden van de stad binnen. Het meisje moest haar plasje wel nog even ophouden: de bodyguards van het paleis wilden eerst checken of alles in de pub in orde was voor ze kon plaatsnemen op het toilet.

Beestige Máxima

De outfitinspiratie van de week komt uit Spanje. Daar droeg koningin Letizia voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan in Madrid een ivoorkleurige jurk met kimono-allures en bloemenprint. De creatie is te koop via webwinkel Asos voor 103,99 euro. Zij is niet de eerste koninklijke fashionista die voor de webwinkel kiest. Ook Kate Middleton is er klant en Meghan Markle koos onlangs nog voor de zogenoemde zwarteWiggle Mini Dresstijdens haar toer door Nieuw-Zeeland. Die kostte nog een pak minder, namelijk 48,99 euro. Ook deze jurk is momenteel nog verkrijgbaar.

Toch is het - alweer - de Nederlandse koningin Máxima die zich qua stijl onderscheidt van de brave outfits van haar internationale collega’s. Zij was afgelopen dinsdag te gast in Waddinxveen en droeg voor de gelegenheid een korte jurk met luipaardprint van het Belgische Natan. Wist je trouwens dat de vorstin aan kickboksen doet? Dat heeft ze afgelopen vrijdag verklapt tijdens een lunch in Paleis Noordeinde.

Decadent huwelijk

Begin december zijn details gelekt van een huwelijkfeest bij de Britse adel. Ooit al van George Spencer-Churchill, de toekomstige hertog van Marlborough gehoord? Wel, hij trouwde in september - na een relatie van tien jaar - met zijn jeugdliefde Camilla Thorp. Het feest ging door in het paleis van Blenheim in Oxfordshire en was behoorlijk decadent. In het Britse Tatler magazine duiken verhalen op van genodigden. Twee van hen hadden blijkbaar seks op het cricketterrein waar de volgende dag op moest gespeeld worden. Het magazine geeft ook exclusieve foto’s vrij van de sprookjesachtige dag en Camilla’s adembenemende jurk. Een weetje over het paleis: das was destijds een geschenk van koningin Anne aan John Churchill, de eerste hertog van Marlborough.

Over feestjes gesproken: bij onze noorderburen hadden ze reden om te vieren. Kroonprinses Amalia, de oudste dochter van koningin Máxima en koning Willem-Alexander is op vrijdag vijftien jaar geworden. Naar aanleiding van haar grote dag werd een portret vrijgegeven van het meisje in een koningsblauwe jurk.

En in ons land zijn de leden van de koninklijke familie ook stilaan in de feeststemming. Net voor het weekend is de kerstboom voor het Brusselse paleis gearriveerd. De boom werd dit jaar geschonken door de gemeente Doische in de provincie Namen en is versierd met honderden lichtjes.