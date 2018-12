Man uit Heers met nazisympathieën blijft in cel voor bezit en handel in verdovende middelen

Tongeren / Batsheers / Heers - De Tongerse raadkamer heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van de 42-jarige Geert S. uit Heers, bij wie de politie en de ontmijningsdienst van het leger DOVO maandag binnenvielen. Omwille van mogelijk ontploffingsgevaar werd de straat afgesloten en moesten enkele buren hun huizen kortstondig verlaten. De veertiger met nazisympathieën was eerder die dag op de Bovelingenstraat in Heers klemgereden. Zijn 57-jarige oom werd ook opgepakt en voorgeleid, maar hij staat intussen onder elektronisch toezicht.

Maandag en dinsdag werden in totaal vijf mannen en drie vrouwen door de lokale recherche van de politiezone kanton Borgloon opgepakt. Een verdachte woonde in Gingelom, eentje in Kortessem en de zes anderen in Heers. Omdat de politie op de hoogte was dat er in de woning van de 42-jarige hoofdverdachte in Heers, met de bijnaam “Rambo”, grote hoeveelheden springstoffen, munitie en wapens aanwezig waren, werd de bijstand van DOVO gevraagd. DOVO nam alle gevaarlijke stoffen, voorwerpen en wapens in beslag met het oog op vernietiging. Eens het ontploffingsgevaar geweken was mochten de buren terug naar huis en was alle verkeer weer toegelaten.

Bij de diverse huiszoekingen zijn in totaal twee kilo speed, tweehonderd gram cannabis, meer dan tweehonderd xtc-pillen, cocaïne, GHB en anabole steroïden aangetroffen, net als een aantal vuurwapens en een grote som geld.