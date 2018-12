Jonge fietser sterft na ongeval met bus van De Lijn

Een jonge fietser is vrijdagnamiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Bij het ongeval was ook een bus van De Lijn betrokken.

De fietser werd aangereden ter hoogte van het kruispunt van de Oudstrijdersstraat en de Spoorwegstraat in Kapelle-op-den-Bos. Alle hulp voor de fietser kwam te laat. Hij was op slag dood.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, moet nog blijken. De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld en wacht de komst van het parket af voor de nodige vaststellingen. De jongen zou in het nabijgelegen Sint Theresia College hebben schoolgelopen en op de terugweg zijn geweest van school naar huis.

“Chauffeur in shock”

“Er is inderdaad een bus van lijn 231 tussen Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen betrokken geraakt in een dodelijk ongeval”, bevestig Tom Van de Vreken van De Lijn. “Dat gebeurde iets na vier uur. Op de omstandigheden van het ongeval heb ik geen zicht, maar onze chauffeur is wel in shock. Maar onze eerste zorg is de opvang van zowel onze bestuurders als de vele passagiers op de bus. Het gaat hier immers om een lijn die druk bezit is met schoolkinderen van het nabijgelegen college. Hen hebben we zo snel mogelijk proberen op andere bussen te krijgen.”