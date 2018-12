Jongeman (20) die in coma raakte na studentendoop is overleden

S. D. (20), de student die sinds woensdagavond in coma lag na een misgelopen doop in Vorselaar, is overleden. Dat bevestigt het parket in Turnhout.

De jongeman uit Edegem was woensdagavond onwel geworden tijdens een studentendoop van de Leuvense club Reuzegom in een blokhut in Vorselaar. Samen met twee andere schachten had hij daar de hele dag opdrachten moeten uitvoeren, zoals in een beek zwemmen en vieze dingen eten.

Een van de zaken die de schachten moesten eten, was mogelijk een grote hoeveelheid visolie. Daardoor liep S. D. vermoedelijk een zoutintoxicatie op. Hij lag sinds woensdag in coma. In de loop van vrijdagnamiddag is hij overleden.

Bij studentenclub Reuzegom was zowel donderdag als vrijdag niemand beschikbaar voor commentaar.

Onderzoeksrechter beveelt autopsie

Een autopsie moet uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is. “Vrijdagochtend is een gerechtelijk onderzoek gestart”, zegt Inge Delissen van de Turnhoutse afdeling van het Antwerps parket. “Na het overlijden van de jongen vrijdagmiddag, heeft de onderzoeksrechter een autopsie bevolen om de precieze doodsoorzaak te bepalen.”