Katusha-Alpecin sluit voormalig topspurter (en dopingzondaar) Erik Zabel opnieuw in de armen

De voormalige Duitse sprintbom Erik Zabel wordt komend seizoen de nieuwe Performance Manager bij WorldTour-team Katusha-Alpecin. Dat maakte het team, dat rijdt onder een Zwitserse licentie, vrijdag bekend tijdens de teampresentatie in het Duitse Koblenz.

De intussen 48-jarige Zabel tekende een contract voor één seizoen en zal zich richten op de voorjaarsklassiekers en de Tour. “Ik kan bij deze nieuwe job mijn ervaring als renner gebruiken om andere renners beter te laten presteren”, liet Zabel zich ontvallen.

Foto: Photo News

De Duitser zal bij Katusha-Alpecin direct samenwerken met zijn zoon Rick, die sinds 2017 de kleuren van het team verdedigt.

Rick verwacht echter geen voorkeursbehandeling van zijn vader. “Hij is er voor alle renners en zal zich met iedereen bezighouden. De functie is niet gecreëerd, zodat hij zich enkel om mij zou bekommeren.”

In 2013 moest hij nog opstappen

Erik Zabel werkte eerder al als sportdirecteur voor Katusha, maar moest die functie in 2013 verlaten na zijn (tweede) dopingbekentenis. Zabel won in zijn erg succesvolle carrière onder meer twaalf etappes en zes groene truien in de Tour. Hij won ook acht etappes in de Vuelta, vier keer Milaan-Sanremo en een keer de Amstel Gold Race. In 2007 bekende Zabel doping te hebben gebruikt voor de Tour van 1996. In 2013 liet hij weten niet volledig te zijn geweest en verklaarde hij in de periode 1996-2003 op regelmatige basis te hebben gebruikt.