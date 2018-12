Stickerjacht kan beginnen: gloednieuw Panini-album ligt in de rekken, met enkele nieuwigheden

Het Panini-verzamelalbum van het Belgische profvoetbal voor het seizoen 2018-2019 ligt sinds deze week in de rekken. Verzamelaars kunnen voor deze 47e editie op jacht gaan naar 472 stickers van alle zestien ploegen uit de Jupiler Pro League en de acht teams uit de Proximus League (1B).

Het album blijft opgebouwd volgens hetzelfde concept. Van het merendeel van de spelers van de A-kern van de in totaal 24 clubs is er een sticker, net als van de hoofdcoach. Verzamelaars moeten ook op zoek naar een sticker met het logo van de club en een groepsfoto van de volledige ploeg.

Daarnaast kan Panini deze jaargang uitpakken met enkele primeurs. De gratis app ‘Frame Alive’ springt het meeste in het oog. Fans zullen met de app vanaf de sticker van één voetballer per ploeg rechtstreeks een videofragment kunnen downloaden met de speler in kwestie in een glansrol.

Na het topjaar van de nationale ploeg, met een historische derde plek op het WK in Rusland, besteedt het album ook bijzondere aandacht aan de Rode Duivels. Zo is er van enkele Duivels, waarbij Thibaut Courtois (bij Racing Genk), Romelu Lukaku (bij Anderlecht), Kevin De Bruyne (bij Racing Genk) en Vincent Kompany (bij Anderlecht), een sticker van toen zij indertijd in de Belgische eerste klasse hun doorbraak kenden.

Ook enkele hoogtepunten uit de Belgische voetbalgeschiedenis krijgen een speciale stickervermelding. Verzamelaars moeten onder meer de eindwinst van de UEFA Cup in 1983 van Anderlecht en de triomf van KV Mechelen in de Europacup II uit 1988 in het album plakken. Tot slot is er ook een dubbele pagina gewijd aan de Gouden Schoen.