Genk-fans kunnen ook kwartfinale op bezoek bij Union gratis bijwonen

Genk - De supporters van Racing Genk zullen niet moeten betalen voor hun ticket voor de kwartfinalewedstrijd van de Beker van België in en tegen Union Sint-Gillis. Dat heeft de Limburgse club vrijdag laten weten. Genk krijgt duizend plaatsen ter beschikking en engageert zich om de toegangskaartjes zelf te betalen.

Union en Genk treffen elkaar op woensdag 19 december (20u45) in het Joseph Marienstadion. De fans zullen wel nog moeten betalen voor het busvervoer.

De leider in de Jupiler Pro League ondernam afgelopen woensdag, voor de achtste finale op bezoek bij Charleroi, een soortgelijke actie. Dat was een succes, want meer dan duizend meegereisde supporters zagen Genk in het Stade du Pays met 1-3 winnen. Union, dat uitkomt in de Proximus League, schakelde in de achtste finales Knokke uit de eerste amateurklasse uit.