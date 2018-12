GENKHet Genkse bedrijf Painting with Light heeft een van de meest prestigieuze prijzen uit de pretparkwereld gewonnen voor een Poolse attractie. Het bedrijf kreeg een award voor ‘Outstanding Achievement’ in de categorie ‘Attracties met een beperkt budget’ van de internationale vereniging van pretparken TEA in het Amerikaanse Orlando voor de lichtaanpak van die attractie.