Werkgevers doen gezamenlijke oproep om val regering te voorkomen

Brussel - In een gezamenlijke oproep roepen de belangrijkste werkgeversorganisaties van het land de regeringspartijen op om de regeringscrisis snel op te lossen en vooralsnog de val van de regering te voorkomen.

De oproep wordt gelanceerd door werkgeversorganisaties BECI, Boerenbond, VBO, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE en VOKA.

“We roepen de regering op de noodzakelijke sociaal-economische dossiers die antwoorden bieden aan reële maatschappelijke noden, snel goed te keuren zodat de uitvoering ervan niet in het gedrang komt. Het gaat onder meer over de arbeidsdeal, het energiedossier, het mobiliteitsbudget, de brexit, de invoering van de welvaartsenveloppe enzovoort”, aldus de werkgevers. “Het is in het belang van iedereen dat de noodzakelijke sociaaleconomische beslissingen genomen worden”.