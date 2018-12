Kramp-Karrenbauer volgt Angela Merkel op als voorzitter CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer heeft vrijdag de voorzittersverkiezingen van de Duitse CDU gewonnen. De 56-jarige haalde het van uitdagers Friedrich Merz en Jens Spahn.

Kramp-Karrenbauer volgt Angela Merkel op, die op 29 oktober vrij onverwacht had aangekondigd dat ze geen kandidaat meer was om de Christen Democratische Unie te leiden. Om het voorzitterschap in de wacht te slepen had ze weliswaar twee stemrondes nodig. In de tweede stemronde sleepte ze 517 van de 999 uitgebrachte stemmen in de wacht, tegenover 482 voor Friedrich Merz. Jens Spahn sneuvelde in de eerste stemronde.

Annegret Kramp-Karrenbauer, ofwel AKK, is de poulain van Merkel. Het was de bondskanselier die in de gaten had hoe succesvol de politica in Saarland was. Aan de ene kant was AKK een vurige verdedigster van het vluchtelingenbeleid dat Merkel in 2015 voerde, aan de andere kant vocht ze om strengere controles van vluchtelingen en snellere uitwijzingen van wie de asielaanvraag was verworpen. AKK kon links en rechts in de partij verzoenen. Merkel overhaalde haar om naar Berlijn te komen. In februari werd AKK, als nieuwe secretaris-generaal van de partij, haar rechterhand. Sindsdien wordt zij gezien als de kroonprinses van Merkel.

Kramp-Karrenbauer wordt tot de linkervleugel van de partij gerekend. Als minister-president van Saarland, een deelstaat waar de economische crisis serieuze wonden had geslagen, stond zij op de barricades voor een minimumloon en betere arbeidsvoorwaarden.