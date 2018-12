Dit krijg je als Burberry en Vivienne Westwood samen een collectie ontwerpen

Twee Britse modehuizen - Burberry en Vivienne Westwood - hebben samen aan een collectie gewerkt. Nu is het langverwachte resultaat er: de kleding is een modieuze mix tussen preppy en punk geworden en knipoogt op die manier naar de handelsmerken van beide labels.

Kate Moss

Burberry, onder de creatieve leiding van Ricardo Tisci, staat bekend om klassieke stuks zoals trenchcoats met een ruitjespatroon. De specialiteit van Vivienne Westwood? Strakke silhouetten met een knipoog naar het punktijdperk. Voeg de twee samen en je krijgt onder meer een verknipte trench, een minirok die je ook gerust een hippe kilt mag noemen en geruite hemden met een puntkraag.

Westwood en Burberry hebben ook samen een grafisch T-shirt ontworpen met een handgeschreven bericht van de ontwerpster. Daarop staat de tekst “Cool Earth has the plan to save the world”. De opbrengst gaat naar Cool Earth, een non-profit organisatie in het Verenigd Koninkrijk die ontbossing en klimaatverandering tegengaat.

Bij de nieuwe collectie hoort ook een campagne, ingeblikt door de Britse modefotograaf David Sims. Daarin is onder meer topmodel Kate Moss te zien in een van de outfits.