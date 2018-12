Deze sterren worden (nog) rijker dankzij Instagram

Beroemdheden zitten er al warm in, maar ook voor hen zijn extraatjes welkom. Die halen ze uit betaalde posts op Instagram. De Amerikaanse realityster Kylie Jenner mag zichzelf de nummer één influencer noemen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Instagram Rich List van Hopper, het Britse bureau dat profielen op sociale media analyseert.

De jongste zus van de Kardashian-clan heeft meer den tien miljoen volgers en ontvangt omgerekend zo’n 879.000 euro per gesponsorde post. De Amerikaanse zangeres Selena Gomez staat op nummer twee, maar er zit al een serieuze kloof tussen de verdiensten. Zij ontvangt 703.000 euro per post op haar bankrekening. Voetbalster Christiano Ronaldo is de eerste man in de ranglijst. Hij sluit de top drie af met een extraatje van 659.000 euro per post.

Kylie Jenner

De lijst in ingedeeld volgens specifieke categorieën, zo blijkt dat topmodel Bella Hadid de boss is als het aankomt op influencen in de modewereld. Haar invloed is echter een pak kleiner dan Kylie Jenner en Selena Gomez. Hadid moet tevreden zijn met ‘maar’ 24.000 euro per post. Model Emily Ratajkowski verdient 23.000 euro per gesponsord kiekje, de Italiaanse blogster Chiara Ferragni mag 17.100 euro aanrekenen.

Bella Hadid Foto: IG

In de beautywereld wordt de Amerikaanse blogster Huda Kattan, die in Dubai woont, het rijkst van Instagram. Zij verdient per post zelfs meer dan Bella Hadid, 29.000 euro om precies te zijn. De Britse Zoe Sugg en de Nederlandse Nikkie de Jager vervolledigen de top drie met respectievelijk 14.000 en 13.850 euro per bericht.