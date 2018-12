Wat u vanavond op tv moet zien

Vanavond presenteert Tom Lenaerts op Eén de laatste aflevering van ‘Kalmte Kan U Redden’, in het teken van SOS Kinderdorpen. Canvas brengt de laatste aflevering van de wetenschappelijke documentaire ‘Er Was Eens’. Op dezelfde zender kan u de docu ‘Totems En Taboes’ over het vernieuwde AfricaMuseum kijken. En op VTM is er actie en komedie met de film ‘Spy’.