De tv-programma’s voor een zalige zaterdagavond

Vitaya brengt u al helemaal in kerstsfeer met de komedie ‘A Gift Wrapped Christmas’. Op VIJF kan u kijken naar de romantische film ‘When Harry Met Sally’. CAZ brengt de historische spektakelfilm ‘Spartacus’ met de iconische Kirk Douglas in de hoofdrol. En op Canvas kan u kijken naar de Scandinavische dramafilm ‘Rams’.

1) ‘A Gift Wrapped Christmas’

Sinterklaas is pas op bezoek geweest, dus dat wil zeggen dat het tijd is om in de kerststemming te raken. ‘A Gift Wrapped Christmas’ is een komedie waarin twee onbekenden ...