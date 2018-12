Wat u niet mag missen op televisie vanavond

VTM pakt uit met een gloednieuwe talentenjacht: ‘The Voice Senior’. Op VIER kan u kijken naar de finale van ‘Dancing With The Stars’. NPO 3 brengt de Belgische dramafilm ‘Black’. Drama en komedie vindt u op Canvas met de film ‘Captain Fantastic’. En Q2 laat ten slotte stand-upcomedian Hans Teeuwen op u los met zijn show ‘Industry Of Love’.