Hoe bak je steak, kom in de kerstsfeer en het VN-migratiepact. Dit zijn de strafste video’s van de week

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Maaseik / Hasselt - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht

1. Maaseiks steakhouse weigert doorbakken biefstuk aan te bieden

Steakhouse Tarbh in Maaseik stelt op zijn website dat ‘bien cuit’ of doorbakken steak uit den boze is. “Dat zullen wij niet doen.” Een harde boodschap voor sommige klanten. “In een tekst komt een boodschap altijd wat harder aan dan hoe je het bedoelt”, zegt zaakvoerder-kok Dave Maggen. “In de praktijk valt het heel goed mee. ‘Vertrouw mij’, zeg ik. Zo kunnen wij acht op de tien keer onze klanten bekeren tot het echt lekkere vlees.”

LEES MEER: “Bien cuit is verkracht vlees”

2. Slapende Kerstman en zingende ijsberen: het kersthuis in Kozen gaat weer open

Het kersthuis van Marc en Ria Willems uit Kozen opent voor de zesde keer haar deuren voor het publiek. Het pronkstuk van vorig jaar, de mechanische Kerstman, slaapt deze keer niet meer in hun bed: “De Kerstman heeft een nieuw exemplaar gekregen zodat wij niet meer op de zetel hoeven te slapen.”

LEES MEER: Slapende Kerstman en zingende ijsberen: het kersthuis in Kozen gaat weer open

3. Onze journalisten leggen de problematiek rond het VN-migratiepact voor u uit

LEES MEER: Onze journalisten leggen de problematiek rond het VN-migratiepact voor u uit

4. Deze moto komt niet uit de garage, maar uit de printer

Dit is NERA, de eerste moto die volledig uit 3D-geprinte onderdelen bestaat. Het is ontworpen door het Duitse bedrijf NOWlab en rijdt met een band zonder lucht.

LEES MEER: Deze moto komt niet uit de garage, maar uit de printer

5. Keuken PXL gaat exotische toer op en begint met Turkse lekkernijen

Hogeschool PXL heeft een nieuw aanbod gelanceerd in haar restaurants. Eén week per maand gaan de koks de internationale toer op, geïnspireerd door buitenstaanders. De eerste ‘chef’ die de PXL-koks bijspijkerde, is de Turkse Beyhan Agirdag. Haar dochter Irem, eerstejaars communicatiemanagement, wist mama meteen te overtuigen.

LEES MEER: Keuken PXL gaat exotische toer op en begint met Turkse lekkernijen

s