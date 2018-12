Supporters Sporting Hasselt krijgen stadionverbod na racistische spreekkoren

Hasselt - Het bestuur van Sporting Hasselt heeft een aantal leden van fanclub Q-Side een stadionverbod van minstens drie maanden opgelegd. Aanleiding waren de racistische spreekkoren van vorig weekend, toen verschillende supporters ‘Islamieten, parasieten’ scandeerden tijdens de optocht naar het stadion van stadsgenoot Hades.

Na analyse van de beelden die van het incident werden gemaakt, kon het clubbestuur de heethoofden identificeren: enkele leden van de fanclub Q-Side. Zij krijgen een stadionverbod van drie maanden effectief en nog eens drie maanden voorwaardelijk opgelegd.

“Verder wordt het vak op de staantribune van het Stedelijk Sportstadion waar de Q-Side tijdens onze thuiswedstrijd plaatsneemt met onmiddellijke ingang gesloten”, klinkt het in een mededeling van de club op hun website.

Bovendien werd elk Q-Side-lid verplicht om voor vrijdagmiddag op de club een charter te ondertekenen waarin duidelijke afspraken tussen de club en de supportersclub staan opgesteld. Daarnaast moet elk lid van de Q-Side minstens 25 uur meewerken aan een van de sociale projecten die de club ondersteunt. De geldboete van 3.500 euro die Sporting Hasselt kreeg opgelegd na eerdere racistische spreekkoren in september zal bovendien door de leden van de Q-Side moeten worden betaald.

“Het is de club menens om komaf te maken met de kwalijke reputatie die ons door enkelingen wordt toegebracht, maar die wel afstraalt op de hele club”, klinkt het verder nog in de mededeling. “Supporters die zich niet kunnen vinden in deze visie worden verzocht zich aan te melden. Zij zijn dan niet meer welkom. Daarnaast willen we met alle actoren een overlegplatform installeren om eventuele negatieve invloeden van buitenaf in kaart te brengen en een halt toe te roepen.”