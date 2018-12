Dit doet UHasselt om excessen bij studentendopen tegen te gaan: “Doopcharter niet tekenen? Geen centen”

Hasselt / Diepenbeek / Leuven -

Sanda D. (20), burgerlijk ingenieur-student aan de Leuvense universiteit, is na een nachtelijke doop van studentenclub Reuzegom in de bossen van Vorselaar, nog altijd in levensgevaar. “Bijzonder jammer en tegelijk onverantwoord wat er gebeurd is”, zegt student Stijn Dilissen, coördinator van alle studentenverenigingen aan UHasselt. “In afspraak met onze universiteit houden de verenigingen zich aan een doopcharter. Daardoor is het onmogelijk dat zoiets bij ons kan gebeuren.”