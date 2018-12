Vegan blogster deelt foto van haar toast en slaat iedereen met verstomming. Zie jij waarom?

De Australische blogster Ellie Bullen deelt naast foto’s van haar reizen ook beelden van haar favoriete vegan gerechten. Op een van haar meest recente kiekjes staat echter een ei, een product van dierlijke afkomst dat niet op het menu hoort van veganisten. Ze ontving kritiek, maar die is onterecht. Het ei is immers geen ei…

De 25-jarige blondine heeft de lookalike eieren met een selectie veganistische ingrediënten gemaakt en zegt dat haar diervriendelijk alternatief nog steeds als de traditionele variant smaakt. Nu zijn veel van haar volgers enthousiast om het (tijdrovende) recept zelf uit te proberen.

Dooier van pompoen

In een filmpje op YouTube legt ze uit hoe ze te werk gaat. Snijd een stuk van een geschilde pompoen in blokjes (reken op zo’n 170 gram) en breng aan de kook. Dit wordt straks je eigeel. Terwijl de pompoen kookt, kan je werken aan het eiwit. Doe 1/4 kopje rijstmeel, 1/4 kopje kokosmelk, een eetlepel water en een flinke hoeveelheid zout in een kom. Dit rijstbeslag kan je even apart zetten terwijl je de resterende ingrediënten van de dooier maakt.

Meng hiervoor een ??eetlepel voedingsgist, twee eetlepels maismeel, twee eetlepels water, twee eetlepels olijfolie, 1/4 theelepel zwarte peper, een snufje Himalaya zout en 1/4 theelepel zwart zout in een blender. Voeg er vervolgens de gekookte pompen aan toe.

Toast avocado

Mix de ingrediënten en giet het mengsel daarna in een aparte kop. Zet nu een steelpan op een middelhoog tot hoog vuur en giet er twee eetlepels van het rijstbeslag op. Na een halve minuut mag de ‘dooier’ erbij. Tijdens het bakken zouden de randen van het ‘ei’ moeten opkrullen. Leg je baksel op een toast van zuurdesembrood met laagje avocado erop voor een op en top ontbijt.