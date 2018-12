Zuhal Demir (N-VA): “Andere partijen proberen N-VA uit de regering te duwen”

Hoe staat het met de crisis in de Wetstraat rond het VN-migratiepact: hebben we nog een regering of niet? “Er komt nog een extra ministerraad over het migratiepact. Ik moet wel zeggen dat ik als regeringslid erg verbaasd was dat onze coalitiepartners zo gretig en agressief een wisselmeerderheid hebben geleverd voor het migratiepact,” zegt Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, Zuhal Demir (N-VA). “Wij zijn niet tegen migratie voor alle duidelijkheid. Maar we willen migratie op een ordentelijke manier laten verlopen”.