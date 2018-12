WTC Bevingen huldigt clubkampioenen

Bevingen

Sint-Truiden - WTC Bevingen heeft de 35ste clubkampioen gevierd.

Op zondag 28 oktober 2018 sloot de wielerclub van Bevingen zijn 35ste wielerseizoen af. De kampioen van de club werden gevierd op een diner en dansavond in het Kelsbekerhof in Nieuwerkerken.

Clubkampioen werd voor het tweede opeen volgende jaar Dominique Lafosse. Hij fietste 3311 km verspreid over 39 ritten. Op de tweede plaats eindigde Michel Van Camp met 3240 km in 38 ritten. Op de derde plaats stond Guido Vanbrabant met 3316 km in 37 ritten.

Er waren nog speciale vermeldingen voor David Odeurs, Peter Vandenborne, Benny Debien, Michel Vancamp, Cedric Leroi, Karel Debien en Eddy Vanstraelen voor het behalen van een bepaald aantal ritten of kilometers in de all-time rangschikking van de club.

Een bijzonder dankwoord was er voor de chauffeurs Johan Naus en Etienne Vos.