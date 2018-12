Uitreiking HIB-label aan Bart Deroye

Maaseik - UNIZO heeft in Maaseik het 'Handmade In Belgium'-label uitgereikt aan Bart Deroye van het gelijknamige bedrijf Deroye Bart Houtwerken. Hij ontving het HIB-label uit handen van Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg en Cat’rina Vandersteegen voorzitter UNIZO Maaseik.

Deroye Bart creëert een uitgebreid assortiment in divers schrijnwerk. Houten bijgebouwen, houten tuinpoorten, speeltuigen, … dit alles gemaakt met véél passie en creativiteit.

Met het HIB-label wil UNIZO ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en deze Maaseikse ondernemer past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg uit.

Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij UNIZO het HIB-label in het leven hebben geroepen”, aldus Bart Lodewyckx.