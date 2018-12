KRC Genk neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen KV Kortrijk. Maar welke spits moet volgens jou in de basis starten? Ally Samatta, die al enkele weken droog staat? Zinho Gano, die stilaan de goede vorm te pakken heeft en eerder deze week scoorde tegen Charleroi? Of toch Marcus Ingvartsen, de recordaankoop die tot nog toe geen potten wist te breken in het Genkse shirt? Laat het ons weten via deze poll.