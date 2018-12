Een van de grootste plantages van de afgelopen jaren in Limburg opgerold: Zonhovense cannabiskwekers zijn 180.000 euro vermogensvoordeel kwijt

Zonhoven -

Een vijfkoppige Bulgaarse familie is vrijdag in Hasselt veroordeeld voor hun aandeel in een cannabisplantage in de Herestraat in Zonhoven. De daders, tussen 27 en 53 jaar oud, kregen straffen tussen 20 en 30 maanden effectief. Daarnaast verklaarde de rechter een bedrag van 180.000 euro verbeurd. Het parket had een maand geleden de opbrengsten nog op 1.166.000 euro geschat.