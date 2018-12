Schoolhond Pino wandelt in Mexicaanse stijl door het THHI

Tessenderlo - Ook dit jaar zette het team van leerkrachten en leerlingen van de eerste graad zich samen in voor de Warmste Week. Zo maakten ze meer dan 300 porties heerlijke chili con carne en pasta bolognaise ten voordele van Music for Kids, een vzw die kinderen steunt met primaire immuundeficiëntie en OVNP, de oudervereniging voor nierpatiëntjes.

De mascotte van de actie was opnieuw Pino, de schoolhond. Deze keer wandelde hij in Mexicaanse stijl door het THHI om samen met de leerlingen reclame te maken voor deze actie. Ze startten een tweetal weken geleden met de voorbereidingen. Zo ontwierpen de leerlingen een affiche, stelden ze een mail op, zochten ze recepten, ... Daarna gingen ze in kleine groepjes rond in alle klassen om de actie voor te stellen en lieten ze al enkele proevertjes na in de klas.

Leen Laenen, leerkracht en één van de drijvende krachten achter deze actie vertelt: “Voor onze leerlingen van de eerste graad is dit een zeer leerrijke actie geweest. Op korte tijd leren ze zelf ideeën uitdenken en realiseren, oefenen ze hun spreekdurf en maken ze kennis met goede doelen en wat het is om vrijwilligerswerk uit te voeren. En aan de vele porties die besteld zijn te zien, kunnen we spreken van een zeer geslaagde actie!”

Een groep van leerlingen en leerkrachten zal tijdens de Warmste Week hun bijdrage overhandigen in Wachtebeke. Nadat ze vorig jaar tegengehouden werden door noodweer en treinstakingen, hopen ze er dit jaar wel te geraken!