Perfect op Instagram, maar zo ziet deze trekpleister in Nieuw-Zeeland er echt uit

Roys Peak in Lake Wanaka is een van de meest gegeerde plekjes in Nieuw-Zeeland. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht op de Mount Aspiring en de Zuidelijke Alpen, wat veel Instagramfoto’s van ongerepte natuurpracht oplevert. Maar mensen die achter zich kijken, zien vooral een lange rij toeristen.

De afgelopen jaren is de populariteit van de drie uur durende wandeling naar Roys Peak enorm toegenomen dankzij beelden die verschijnen op de sociale media. De Britse krant The Guardian schrijft dat zo’n 73.000 mensen de route het voorbije jaar hebben verkend, een stijging van 12 procent in vergelijking met 2017.

Door het aanwakkerende toerisme werden vorig jaar extra parkings en toiletten voorzien, maar dat zint de lokale bevolking niet. Een van hen is lokale landschapsfotograaf Gilbert Van Reenen. Hij vindt dat de foto’s van Roys Peak op Instagram een vertekend beeld geven van de realiteit. Volgens hem nemen toeristen te grote risico’s voor de perfecte foto en maakt hun talrijke aanwezigheid het fragiele alpiene ecosysteem in gevaar.

Naast de perfecte kiekjes duiken nu steeds meer foto’s op van de locatie waarop te zien is hoe tientallen mensen aanschuiven voor hun foto. Het is niet de eerste plek ter wereld waar toeristen lang moeten aanschuiven. Het is ook wachten geblazen in Noorwegen om een foto te maken op de beroemde Trolltunga, een uitstekende steenformatie tussen de fjorden die doet denken aan een tong.

