Competitieleider KRC Genk ontvangt zaterdagavond in de Luminus Arena KV Kortrijk. Kreeg blauw-wit een extra boost door de bekerzege in Charleroi? Hoe gevaarlijk is een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk? En wordt het een speciale wedstrijd voor Philippe Clement? We vroegen het aan onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens.