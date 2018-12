Dit is de populairste mascara volgens Pinterest

Wie wapperende wimpers wil voor de feestdagen kan inspiratie opdoen via Pinterest. Het platform heeft onthuld naar welke mascara afgelopen jaar het vaakst werd gezocht. Goed nieuws: je vindt de absolute favoriet in bijna elke parfumerie.

Beautyfans zijn helemaal gewonnen voor de Monsieur Big Waterproof Mascara van het Franse cosmeticamerk Lancôme, te koop voor zo’n 30,50 euro (Ici Paris XL). Bij Pinterest zagen ze de zoekopdrachten naar de make-up in een zwarte tube het voorbije jaar met maar liefst met 316 procent stijgen.

Volgens de gebruikers bezorgt het middel je al na één laagje lange wimpers en blijft het zitten als je zweet op een zomerdag of danst tot in de vroege uurtjes. Volgens productinformatie op de website van het merk zit het geheim van de mascara in de ‘romige samenstelling’, waardoor het product zich meteen hecht aan de wimpers.

Tips voor mooie wimpers met mascara

- Breng ‘s morgens of ’s avonds wimperserum aan zoals een eyeliner, net boven de wimpers bij de haarwortels om ze gezonder te maken.

- Werk met een primer (te herkennen aan witte borsteltjes) voor je mascara aanbrengt. Hiermee creëer je lengte en blijft de mascara beter zitten.

- Mascara verwijderen doe je best met een ontschminker op oliebasis, zeker als je voor een waterproof product gaat. Laat even weken om alles makkelijk te kunnen verwijderen.

- Vervang mascara om de vier maanden om hygiënische redenen. Zo verklein je de kans dat er bacteriën in je oog terechtkomen.

- Pomp niet in de tube, maar draai liever. Zo voorkom je extra lucht in de tube die het product kan uitdrogen en voorkom je klonters.

- Breng een laag aan, maar laat ze nooit opdrogen als je een tweede wil. Anders krijg je klonters.

-Haal een wimperkruller die warmte geeft in huis. Dit fixeert een krul voor je mascara aanbrengt. De klassieke wimperkruller gebruik je best als de mascara al is aangebracht.