Keeperstrainer Erwin Lemmens stapt op bij Lokeren: “Onwerkbare situatie”

Erwin Lemmens, keeperstrainer bij Sporting Lokeren en de Rode Duivels, stapt op bij Sporting Lokeren. Hij kan zich niet langer vinden in de samenwerking met de nieuwe technische staf rond hoofdtrainer Trond Sollied.

“Op vraag van de voorzitter heb ik het zes weken geprobeerd, maar mijn conclusie is dat we tot een onwerkbare situatie waren gekomen”, zegt Lemmens. “Als keeperstrainer moet je in teamverband kunnen werken met de rest van de technische staf en dat was niet langer mogelijk. Ik heb daarom zelf beslist ontslag te nemen bij Lokeren. Dat gebeurt in de beste verstandhouding. Morgen ga ik nog persoonlijk bij de voorzitter langs om op een goede manier afscheid te kunnen nemen.”

Lemmens kwam samen met Peter Maes in 2015 bij Lokeren. Hij is ook keeperstrainer van de nationale ploeg. “Roberto Martinez had me aangeboden fulltime voor de Rode Duivels te werken, maar ik ben iemand die liever op het veld staat. Daarom ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Al wil ik nu even alles op een rijtje zetten.” Als ex-trainer van Espanyol heeft Lemmens ook goede contacten in Spanje, maar hij zou eerst in België uitkijken naar iets nieuws.