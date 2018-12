Netflix pakt uit met ‘Fantastic Beasts’ en ‘Lord of the Rings’

Johnny Depp speelt Grindelwald in Fantastic Beasts and where to find them. Foto: Foto Warner

Netflix zette voor meer dan 11 uur aan nieuw filmmateriaal online. De streamingdienst brengt de trilogie van The Lord of the Rings en Fantastic Beasts and Where To Find Them tot in je huiskamer.

Het vervolg van Fantastic Beasts and Where To Find Them is nu te zien in de bioscoop, maar wie de eerste film gemist heeft krijgt de kans die op Netflix te bekijken. Het verhaal, van de pen van J.K. Rowling, speelt zich tientallen jaren voor de Harry Potter-saga af.

Er zullen in totaal vijf films worden gemaakt in de Fantastic Beasts-franchise. De eerste kwam uit in 2016. De tweede is nu te zien in de bioscoop.

De Lord of the Rings-films werden jaren geleden uitgebracht. De eerste film kwam uit in 2001, de tweede in 2002 en de laatste in 2003. Toch blijft de trilogie een favoriet onder de liefhebbers van fantasy. Alle drie de films wonnen Oscars, de derde werd zelfs beloond met een recordaantal van elf beeldjes.