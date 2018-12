Theo Francken (N-VA) haalt uit naar regeringspartners en migratiepact: “Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt”

Na enkele dagen mediastilte heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zich uitgelaten over de laatste ontwikkelingen rond het VN-migratiepact. Het N-VA-kopstuk zegt geschrokken te zijn “van de gretigheid en agressie van CD&V en Open VLD” en laat andermaal verstaan tegen de goedkeuring van het pact te zijn. “Want anders gaan wij de immigratie naar ons land willoos moeten blijven ondergaan.”

Het was N-VA-fractieleider Peter De Roover die de voorbije dagen als schietschijf fungeerde voor zijn partij. Voorzitter Bart De Wever en kroonprins Theo Francken lieten zich niet zien. Vrijdagochtend werd de radiostilte door de staatssecretaris doorbroken. Op Facebook benadrukte hij in een lang bericht tegen het migratiepact het belang van de “soevereiniteit” van ons land wat migratie betreft.

“Bovenop dit Europese keurslijf dreigt vandaag onze soevereiniteit ook nog eens uitgehold te worden door de Verenigde Naties. Het Marrakechpact spreekt zich uit over vrijwel elke detailkwestie van migratie. Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt” schrijft Francken. “In het belang van onze soevereiniteit zeggen wij dan ook duidelijk neen tegen het Marrakechpact. Want anders, gaan wij de tanker niet kunnen keren. Want anders, gaan wij de immigratie naar ons land willoos moeten blijven ondergaan.”

“Geschrokken van de agressie van CD&V en Open VLD”

Bij aankomst op de ministerraad reageerde de staatssecretaris verder op de debatten van de afgelopen dagen in de Kamer. “Ik ben geschrokken van de gretigheid en agressie van CD&V en Open VLD in de Kamer om toch maar een amendement in de Kamer te hebben, samen met de ‘opengrenzenpartijen’. Ik vond dat niet echt fraai.”

“Een migratiepact kan en mag België niet binden”, herhaalde hij. “Ik zal daar tot de laatste seconde voor vechten.” Op de vraag of de regering vrijdag zal vallen, bleven het even stil: “Only God knows”, luidde het antwoord.