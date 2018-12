Weg met minimalisme: de kitscherige kerstboom is helemaal terug

Nu Sinterklaas terug naar Spanje is, zal er in de meeste huizen plaats worden gemaakt voor de kerstboom. Maar hoe versier je die nu volgens de laatste trends? Twee experts in decoratie geven hun tips.

Vandaag is rood

“De klassiekers onder de kerstballen zijn rood, goud en de combinatie van de beide tinten”, zegt Julie Valken, verantwoordelijke bij de kerstafdeling van webwinkel Bol.com. Voor wie goud net iets te fel vindt is er een andere hippe variant: koperbruin. Interieurjournaliste en trendwatcher An Bogaerts bevestigt dat rood op en top Kerstmis is, maar noemt het een veilige keuze. Eentje waarmee je de bal nooit misslaat.

De comeback van de slinger

Staan op zolder dozen vol kitscherige slingers uit de jaren 80? Haal ze eruit en hang ze in je boom. “De typische, foute, slinger uit het decennium is weer helemaal in. Met de glinsterende strookjes - alles erop en eraan”, zegt Valken. Wijk gerust af van goud of zilver en ga voor knalroze, felgeel of opvallend paars. Deze uitbundige versiertrend dringt de populariteit van de Scandinavische, minimalistische stijl terug. Basic decoratie, in zwart-wit zonder veel tralala… die is uit.”

Gekleurde lichtjes

Bij de revival van de slinger hoort volgens Bogaerts ook de herintroductie van gekleurde lichtjes. Niet enkel in de boom trouwens, maar overal. “Er zit meer kleur in de huidige mode en de invloeden uit de eighties zijn talrijk. Dat vertaalt zich naar meer kleur in het interieur. De reeks ‘Stranger Things’ heeft ook een invloed: die speelt zich dertig jaar geleden af en er zijn veel scènes met knipperende lichtjes.”

Nostalgische elementen

Wil je de lijn van het nostalgische helemaal doortrekken, dan kun je de strik bovenaan de boom achterwege laten. “Ga maar weer voor die old school piek en die iriserende ornamenten die van kleur lijken te veranderen als je er van dichtbij naar kijkt. Leuk toch, dat de kerstboom van vroeger nu weer kan? En hou je vooral niet in om het kind in jezelf los te laten. Er is maar één regel dit jaar: niets is overdreven. Mix en match naar hartenlust, het resultaat zal er sowieso mogen zijn. Een kerstboom mag trouwens clashen met de rest van je interieur.”

Persoonlijk versierd

Wat vandaag ook vaak terugkomt in de kerstbomen, zijn persoonlijke herinneringen. “Ben je gek van een bepaalde stad? Dan bestaat er misschien wel een kerstbal in de vorm van een monument die een ereplekje kan krijgen in de boom. Laat je kinderen enkele leuke kerstballen uitkiezen (lees: lama’s, dino’s en eenhoorns) en voeg ze erbij. Je krijgt een heel persoonlijk versierde boom vol leuke herinneringen”, zegt Bogaerts.

Feeërieke dorpjes

Ook naast de boom kan je uitpakken met een persoonlijke, decoratieve toets. Het kerststalletje kun je naar believen samenstellen. Kunnen die Lego-poppetjes niet dienen als bewoners? Valken ziet een toenemende interesse in kerstdorpen. “Van huisjes tot kerkjes met een laagje nepsneeuw erop: mensen stellen graag hun eigen winter wonderland samen om de kerstsfeer in huis te brengen. Plaats eventueel op de vensterbank, zo hebben de mensen die buiten passeren er ook iets aan.”