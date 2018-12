Bart De Pauw mag enveloppe met klachten tegen hem voorlopig niet inzien

De enveloppe met klachten over het gedrag van televisiemaker Bart De Pauw die door de preventieadviseur van de VRT verzameld werden, blijft (voorlopig) verzegeld. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) wil eerst via een aparte procedure alle betrokkenen horen alvorens een eindbeslissing te nemen. De VRT laat in een eerste reactie weten dat ze de beslissing van het KI begrijpen.

Bart De Pauw kwam op 9 november vorig jaar met een videoboodschap naar buiten waarin hij meldde dat de VRT de samenwerking had stop gezet. Er waren anonieme meldingen binnen gekomen over ongepast gedrag van hem. Hij benadrukte dat het niet over fysieke aanrandingen ging, maar eerder om flirterige sms’jes.

Twee dagen later werd er een huiszoeking uitgevoerd in de gebouwen van de VRT. Er werd daarbij een verzegelde omslag in beslag genomen met daarin getuigenissen van vrouwen, die over het gedrag van De Pauw geklaagd hadden bij de preventieadviseur.

De advocaat van de televisiemaker vroeg enkele weken geleden aan de onderzoeksrechter om die omslagen te mogen inkijken. De VRT verzet zich daartegen omdat de inhoud onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur valt.

In een eerste reactie laat de VRT weten dat “ze begrijpt dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling alle andere belanghebbenden wil horen alvorens een eindbeslissing te nemen. Zo behouden alle partijen hun recht op verdediging. Om de sereniteit van het debat te bewaren, zal de VRT geen verdere communicatie hierover doen.”