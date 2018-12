De regeringscrisis gaat een nieuwe dag in. “Een woord is een woord, ik ga naar Marrakech”’, zei premier Michel gisteren in de Kamer, maar dat is niet naar de zin van N-VA. De partij blijft zich met hand en tand verzetten tegen het VN-migratiepact en heeft het op de agenda van de ministerraad gezet. Is de eindstrijd van de regering Michel ingezet? Volg hier de laatste ontwikkelingen op de voet.