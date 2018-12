Pastoors klappen uit de biecht na onthulling dubbelleven: “Een priester met een lief? Er zijn er zoveel...”

De schorsing van een Limburgse priester die een dubbelleven leidde om een relatie te hebben met een man verrast heel wat Vlaamse collega-priesters. Niet omdat priesters nooit een relatie hebben. Integendeel, omdat er net zoveel ongestoord met hun relatie wegkomen. Acht priesters klappen - mits garantie van absolute anonimiteit - uit de biecht over hun amoureuze escapades.

Niet alleen in het Limburgse Kortessem ging de affaire van de lokale pastoor vandaag over de tongen. In heel Vlaanderen fronsten priesters de wenkbrauwen bij het opmerkelijke verhaal. Onder het voorwendsel ...