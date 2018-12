Helft meer chocolatiers en snoepwinkels in vijf jaar tijd

In vijf jaar tijd is het aantal kleinhandelszaken die zich specialiseren in chocolade en suikerwerk met bijna de helft toegenomen. In 2013 telde ons land er nog 499, vorig jaar waren dat er al 693, zo berekende het statistiekbureau StatBel.

“Veel van die winkels mikken op toeristen en die zorgen dan voor de sterke groei. In Brugge, Brussel en Antwerpen is er een explosie aan chocoladewinkels”, zegt ­retailexpert Stefan Van Rompaey. “Chocolade is heel populair, vooral als geschenk. Het is ook niet duur en wordt vaak impulsief gekocht.”

Ook Dominique Persoone merkt vanuit zijn zaak in Brugge dat het aantal chocolatiers is toegenomen. Dat juicht hij toe, maar hij roept ook op controles uit te voeren. “Parmaham moet uit het Italiaanse Parma komen, bordeauxwijn uit Bordeaux. Bij Belgische chocolade kan die verplichting blijkbaar niet. Waardoor ‘Belgische’ chocolade soms uit Turkije komt.”