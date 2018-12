Laurens Devos snel uitgeschakeld op WK tafeltennis junioren

Paralympisch kampioen Laurens Devos heeft zich vrijdag op het WK tafeltennis voor junioren in het Australische Bendigo niet kunnen plaatsen voor de achtste finales.

In zijn eerste wedstrijd op de hoofdtabel verloor de 18-jarige Devos met 4-3 van de Taiwanees Li Hsin-Yang. De setstanden waren 5-11, 11-9, 7-11, 11-8, 11-8, 5-11 en 11-4. Devos had zich als groepswinnaar voor de hoofdtabel gekwalificeerd. Hij won vrijdag ook zijn derde en laatste poulewedstrijd tegen de Pool Samuel Kulczycki met 4-2 (11-9, 11-4, 3-11, 5-11, 11-9, 13-11).

Het toernooi van Olav Kosolosky eindigde in de groepsfase. Hij leed vrijdag een derde nederlaag op rij tegen de Roemeen Cristian Chirita. Het werd 4-2 (7-11, 11-9, 13-11, 12-10, 9-11, 12-10).

Bij de jongens dubbel spelen Devos en Kosolosky zaterdag hun eerste ronde (1/16e finales) tegen het Frans duo Lilian Bardet en Bastien Rembert. Devos komt zaterdag ook in actie in het gemengd dubbel. Aan de zijde van de Sloveense Aleksandra Vovk treft hij in de achtste finale (derde ronde) de Chinezen Yu Heyi en Qian Tianyi.