Romelu Lukaku: “In België ben ik nog steeds een Afrikaan”

“Ik wil na mijn carrière de eerste succesvolle Afrikaanse trainer zijn. Want in België ben ik nog steeds een Afrikaan. Ik wil de deur openen voor ‘my people’”. Dat heeft Romelu Lukaku gezegd in een interview met OTRO, een nieuwe voetbalapp.

Lukaku deed de opmerkelijke uitspraken in een video-interview waarin onder meer Neymar, Zidane, Cantona en Neymar vertelden over “het leven na het voetbal”. De spits van Manchester United en de Rode Duivels ging er niet verder op in, maar liggen wel in lijn met eerdere quotes van Lukaku over zijn identiteit.

“Toen het goed ging, las ik krantenartikels en ze noemden mij Romelu Lukaku, de Belgische spits. Toen het minder goed ging, noemden ze mij Romelu Lukaku, de Belgische spits van Congolese afkomst”, zei hij daarover in juni. “Als je mijn spel niet goed vindt, dan is dat goed. Maar ik ben hier geboren. Ik ben opgegroeid in Antwerpen, en Luik en Brussel. Ik ben een Belg. We zijn allemaal Belgen. Dat is wat dit land zo cool maakt, niet?”