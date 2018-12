Migratiepact: N-VA “geschandaliseerd” door aanvallen coalitiepartners, ministerraad komt nu samen

Na het lange Kamerdebat gisteren over het VN-migratiepact, is het uitkijken naar de ministerraad en de aansluitende vergadering van het kernkabinet vandaag. Volgens de VRT zal het pact – waar N-VA zich tegen verzet – zeker op tafel worden gegooid door N-VA, zodat formeel kan worden vastgesteld dat er geen consensus bestaat tussen de regeringspartijen. De partij zou zich “geschandaliseerd” voelen door de aanvallen coalitiepartners CD&V en Open Vld. Mogelijk is dit het uur van de waarheid voor de regering.

De tegenstellingen binnen de meerderheid over het migratiepact werden gisteren nog eens benadrukt in het parlement. MR, Open Vld en CD&V willen dat de regering het pact goedkeurt, terwijl N-VA het naar de prullenmand wil verwijzen. Premier Charles Michel bevestigde gisteren dat hij naar Marrakesh zal gaan, maar voor de Vlaams-nationalisten kan hij daar niet het standpunt van de regering verkondigen.

“Coalitiepartners spelen met vuur”

N-VA haalt aan dat de goedkeuring van het pact nooit formeel is gepasseerd binnen de ministerraad, en dat de premier dus grondwettelijk niet in naam van de regering kan praten. Liberalen en christendemocraten betwisten dat.

Volgens de VRT hebben de N-VA-kopstukken de hele nacht crisisoverleg gehouden. Bij N-VA-bronnen zou te horen zijn dat ze “geschandaliseerd” zijn door de door de “gretigheid” en “agressie” in de aanvallen van coalitiepartners CD&V en Open Vld. “De coalitiepartners spelen met vuur”, klinkt het.

De ministerraad die om 10u geprogrammeerd staat, biedt de kans om het pact op de agenda te plaatsen. Donderdagavond was dat nog niet het geval, al kan een of andere partij beslissen dat het punt wel aan de orde moet zijn.

Als op die manier formeel wordt vastgesteld dat de regeringspartijen niet op dezelfde lijn zitten, is het mogelijk dat de regeringscrisis bij het uur van de waarheid komt, en dat de regering het niet meer overleeft.

De klip van New York

Indien N-VA de premier niet naar Marrakesh laat gaan, dan is er een groot politiek probleem, stelde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten in De Ochtend op Radio 1. Indien de premier wel kan gaan naar de Marokkaanse stad, waar wellicht niet wordt gestemd, dan heeft de eerste minister tien dagen de tijd om een oplossing te vinden alvorens de goedkeuring van het pact in New York plaatsvindt, zei hij.

“De klip van New York moet ontmijnd worden en dan kan de regering doorgaan tot het einde van de legislatuur”, aldus Verherstraeten. Het spreekt volgens de fractieleider voor zich dat de premier daarvoor creativiteit aan de dag zal moeten leggen, maar ook dat het engagementen van N-VA zal vergen.