NBA. Boston Celtics zijn ook maatje te groot voor NY Knicks

Boston is bezig aan een zegereeks in de NBA. De Celtics versloegen donderdagavond de New York Knicks met 128-100 en behaalden zo een vierde opeenvolgende overwinning.

Kyrie Irving was goed voor 22 punten en 8 assists. Ook Jaylen Brown (21 ptn) en Al Horford (19 ptn, 12 rebounds) deden hun duit (ruim) in het zakje. Met veertien zeges en tien nederlagen deelt Boston de vijfde plaats in de Eastern Conference met Indiana. Toronto (21-5) is de autoritaire leider. De Knicks (8-18) moeten voorlopig tevreden zijn met de twaalfde plaats. De top acht (die naar de play-offs mag) halen, wordt moeilijk.

In de Western Conference was Portland, nummer zeven in het klassement, thuis te sterk voor staartploeg Phoenix (108-86). Damian Lillard maakte 25 punten, een meer dan ploegmaat Jake Layman.

Utah won in het derde duel van de avond eenvoudig van Houston. Derrick Favors (24 ptn, 10 rebounds) leidde de thuisploeg naar een 118-91 zege. De Jazz is voorlopig elfde in het westen, de Rockets staan dertiende.

Uitslagen

Boston - New York 128-100

Portland - Phoenix 108-86

Utah - Houston 118-91

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 21 5 0.808

2. Milwaukee 16 7 0.696

3. Philadelphia 17 9 0.654

4. Detroit 13 9 0.591

5. Indiana 14 10 0.583

. Boston 14 10 0.583

7. Orlando 12 13 0.480

8. Charlotte 11 13 0.458

9. Washington 11 14 0.440

10. Miami 9 14 0.391

11. New York 8 18 0.308

. Brooklyn 8 18 0.308

13. Cleveland 5 19 0.208

14. Atlanta 5 20 0.200

. Chicago 5 20 0.200

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 17 7 0.708

2. Oklahoma City 16 7 0.696

3. LA Clippers 16 8 0.667

4. Golden State 17 9 0.654

5. LA Lakers 15 9 0.625

6. Memphis 14 9 0.609

7. Portland 14 11 0.560

8. Dallas 12 11 0.522

. Sacramento 12 11 0.522

10. Minnesota 13 12 0.520

11. New Orleans 13 13 0.500

. Utah 13 13 0.500

13. Houston 11 13 0.458

14. San Antonio 11 14 0.440

15. Phoenix 4 21 0.160

Programma van vrijdag

Charlotte - Denver

Detroit - Philadelphia

Orlando - Indiana

Brooklyn - Toronto

Cleveland - Sacramento

Chicago - Oklahoma City

New Orleans - Memphis

San Antonio - LA Lakers

Phoenix - Miami

Milwaukee - Golden State