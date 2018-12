CNN-uitzending plotseling onderbroken: “Iedereen is geëvacueerd. We laten opgenomen programma’s zien”

De kantoren en studio’s van CNN in New York zijn donderdagavond (lokale tijd) ruim anderhalf uur geëvacueerd vanwege een bommelding. Bij het Time Warner Center, waar CNN gevestigd is, kwam een telefonische bomdreiging binnen.

De werknemers van CNN werden rond 22.30 uur (lokale tijd) opgeschrikt door de alarmen die afgingen. Bij de Amerikaanse nieuwszender was een telefonische bommelding binnengekomen. Het gebouw op Columbus Circle in Manhattan werd volledig ontruimd.

Het programma ‘CNN Tonight’ werd daardoor onderbroken. “Iedereen is geëvacueerd. We laten opgenomen programma’s zien”, liet presentator Don Lemon weten. Na een half uur was er een live verslaggeving te zien van buiten het gebouw, gefilmd met een telefoon.

Foto: REUTERS

Bompakket

De politie en brandweer zetten een perimeter rond het gebouw af. Rond middernacht werd het opnieuw gebouw vrijgegeven. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de bommelding.

In oktober werd het gebouw nog ontruimd toen er een bompakket werd aangetroffen. Het pakje was gericht aan voormalig CIA-directeur John Brennan.