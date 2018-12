Politie bereidt zich voor op veldslag: deze guerrillatechnieken willen gele hesjes zaterdag gebruiken

Als de ‘gele hesjes’ doen wat ze beloven, zal het zaterdag tot een regelrechte veldslag komen met de politie. Die laat maar liefst 1.000 man aanrukken om de orde te handhaven. “We willen absoluut toestanden zoals vorige week vermijden. Als ze met duizend komen, staat voor elk geel hesje een politieman klaar”, zegt een welingelichte bron.

Een behoorlijk politieleger zal het zaterdag in Brussel opnemen tegen de Gele Hesjes. “We hebben beschikking over 20 pelotons van om en bij 40 man, 90 agenten in burger, 6 sproeiwagens, 36 paarden, hondenteams, de helikopter en nog zoveel meer. Alles samengeteld staan 956 politiemensen paraat voor de betoging van zaterdag in Brussel”, zegt een welingelichte bron.

En dat zal nodig zijn. De Gele Hesjes roepen op sociale media op tot mobilisatie. Met zelfgemaakte bommen, biljartballen en allerhande guerillatechnieken. Zo circuleren er ook plannetjes met routes van de Brusselse binnenstad waarop staat hoe de betogers kunnen ontkomen van de politie. De Gele Hesjes zouden afgesproken hebben op drie plekken: het Jubelpark, de Europese Wijk en vooral het Warandepark, tussen het koninklijk paleis en het parlement. Die zone is verboden voor betogers en de kans op grote rellen is daar dus het grootst.

Fransen blijven weg

Bij de betoging en zware rellen in Brussel vorige week, waarbij een politievoertuig in brand werd gestoken, waren er zo’n 500 Gele Hesjes aanwezig. Hoeveel er nu zullen komen is niet geheel duidelijk. De Brusselse politie heeft heel weinig informatie over wat de organisatoren van plan zijn. “Er komen er wellicht meer dan vorige keer. Toen waren er vijfhonderd. Het is geen gekke schatting te stellen dat er zaterdag duizend of meer Gele Hesjes zullen zijn. En dat zijn geen brave betogers maar ‘brekers’. Mensen die komen om brokken te maken”, zeggen welingelichte politiebronnen.

Alvast één gelukje voor de politie. De Franse Gele Hesjes blijven in Frankrijk en komen niet naar Brussel. Ze gaan betogen in hun eigen hoofdstad, aan de Bastille, plek met grote symboliek bij onze zuiderburen.

Drie guerrillatechnieken van de gele hesjes:

1. Haarlakbommen: Op sociale media geven de gele hesjes instructies om zelf bommen te maken. Met een voetzoeker vastgemaakt aan een bus haarlak bijvoorbeeld. Of erger nog: een bus haarlak, een voetzoeker en daaraan vastgeplakte nagels.

2. Buggy’s met poppen: Op de fora van de Gele Hesjes wordt ook aangeraden om buggy’s met poppen in mee te brengen. De politie zal dan niet durven sproeien met het waterkanon, omdat ze denken dat het echte baby’s zijn.

3. Géén hesje: Nog een tip voor de gele hesjes: kom niet in een geel hesje. Of steek het weg in je broek en haal het pas boven op de verzamelplaats. Zo word je niet gearresteerd voor de betoging begint.