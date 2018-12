Belgisch onderzoek naar Huawei: “We hebben niets te vrezen”

De Belgische tak van de Chinese leverancier van smartphones en netwerktechnologie Huawei gaat het onderzoek van het Centrum voor Cybersecurity (CCB) met vertrouwen tegemoet.

“We hebben niets te vrezen. We werken volledig in lijn met de regelgeving, die op vlak van netwerkinfrastructuur erg streng is”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

De Tijd bracht vrijdag het nieuws dat in navolging van verschillende andere landen ook België het Chinese bedrijf onder de loep neemt. Huawei levert netwerkinfrastructuur aan onder meer Proximus en Orange. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben de laatste jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor spionage via technologie van Huawei, en adviseerden consumenten zelfs om geen Huawei-toestellen te kopen.

Het CCB voert een risico-analyse uit om een gefundeerd advies uit te kunnen brengen. “In se kunnen we niets tegen zo’n onderzoek hebben”, zegt de Huawei-woordvoerder. “Er is nog nooit enige vorm van bewijs geleverd dat we iets fout doen. We zijn succesvol actief in meer dan 140 landen en dat doen we telkens volgens de lokale regelgeving. Dit is een politiek spel, waarbij wij de hoge boom zijn die veel wind vangt.”