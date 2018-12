Kleuter die doodsangsten uitstaat door de paashaas gaat viraal, maar daar kan haar moeder niet mee lachen

Toen een kinderdagverblijf in de Amerikaanse staat Florida in maart een paashaas over de vloer kreeg, waren niet alle kinderen even vrolijk tijdens dat bezoekje. Een tweejarig meisje schreeuwde de longen uit het lijf, en de video van het kind dat doodsangsten uitstond, ging de wereld rond. Haar moeder kan daar niet mee lachen en klaagt het kinderdagverblijf nu aan omdat ze zonder toestemming de beeltenis van haar dochtertje verspreidden.

De video van de kleine Surai die een heuse paniekaanval krijgt als ze de paashaas ziet, werd zelfs getoond door presentator Jimmy Kimmel in zijn populaire talkshow op de nationale Amerikaanse televisie. Maar de moeder van het kind vindt het allesbehalve amusant dat haar dochter schrik werd aangejaagd en dat ze te kijk werd gezet. Bovendien had de moeder een document getekend waarop stond dat het uitdrukkelijk verboden was om Surai te filmen of te fotograferen in het kinderdagverblijf.

“Echt niet grappig”, klinkt het. “Mijn kindje is erg gekwetst en volgt therapie om te leren omgaan met haar angst en de ongewenste beroemdheid.” De video - die eerst op Snapchat werd gedeeld door een werknemer van de crèche - zou ook racistisch getinte reacties hebben uitgelokt op sociale media. Maar haar moeder is zelf vooral gekwetst omdat de “angst op haar gezicht kan worden afgelezen, maar toch bracht het miljoenen mensen aan het lachen”.

De advocaat van de moeder probeert nu uit te zoeken welke werknemer de beelden maakte. De eigenaar van het kinderdagverblijf verontschuldigde zich bij de moeder van Surai en beloofde de zaak te onderzoeken, maar gaf verder geen commentaar op de video. “Dit had nooit mogen gebeuren”, besluit de moeder. “Er zouden regels moeten komen op het gebruik van smartphones in kinderdagverblijven, zodat er kan worden gefocust op het ultieme doel: kinderen een goede start in het leven geven.”