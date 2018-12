Vlaamse Reus: Nina Derwael kan zichzelf opvolgen, maar kapers liggen op de loer

Brussel - Vrijdag staat in Zwijnaarde de uitreiking van de Vlaamse Reus 2018 op de agenda. Turnster Nina Derwael is een van de topfavorieten om zichzelf op te volgen. Maar na een sportjaar met verschillende Belgische uitschieters is de concurrentie niet min.

Derwael schitterde recent nog op het WK turnen in Doha, met goud op de brug. Dat vormde de eerste Belgische gouden medaille ooit op een mondiaal kampioenschap. De 18-jarige Limburgse won eerder op het jaar ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk.

Bij de verkiezing zal Derwael echter moeten opboksen tegen enkele serieuze kleppers. Koen Naert verbaasde op het EK in Berlijn de wereld met een eerste plaats op de marathon. Hij ontving voor deze prestatie al de Gouden Spike. Emma Plasschaert ging met de wereldtitel in de Laser Radial-zeilklasse aan de haal. Wielrenner Victor Campenaerts pakte dan weer de Europese titel tijdrijden en was op het WK in dezelfde discipline goed voor brons. Schaatser Bart Swings schonk ons land begin dit jaar het zilver op de Winterspelen in Pyeongchang op de massastart. Het was al van 1998 geleden dat een Belg, Bart Veldkamp, nog olympisch eremetaal veroverde op de Winsterspelen.

Ook Bart Aernouts (runner-up in de Ironman van Hawaï met op één na beste chrono aller tijden), Thomas De Gendt (bergtrui in de Vuelta), Emma Meesseman (met de Belgian Cats vierde op het WK), Wout van Aert (wereldkampioen veldrijden) en Vital Heynen (als bondscoach met Polen wereldkampioen volley) zijn genomineerd.

Een jury koos de tien kanshebbers. Journalisten aangesloten bij de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS) duiden de winnaar aan.