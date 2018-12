In een rechte lijn naar de grote finale: een van deze negen kandidaten wordt ‘De Slimste Mens ter Wereld’

De voorrondes zijn achter de rug, de eerste finaleweek begint maandag. Dat wil zeggen dat de negen finalisten van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ inmiddels bekend zijn. De aflevering gemist? Met deze samenvatting bent u weer helemaal mee.

Wie zat er in de jury?

Het duo Philippe Geubels en Wim Helsen lieten de hele studio schaterlachen met hun droge humor.

Wat waren de beste quotes?

Philippe Geubels: “Ik vind dat heel tof, je hebt in elke stad een Turkenstraat. In Gent heb je de Sleepstraat, in Antwerpen de Brederodestraat, in Beringen is dat Beringen.”

Wim Helsen: “Ik heb jarenlang gedacht dat mijn beenhouwer Jef heette. Die heet gewoon Koen, maar als ik met mijn moeder mee naar de beenhouwer ging, bestelde die altijd preparé van de Jef.”

Erik Van Looy: “Wat denkt de jury, wie zal het halen?” Philippe Geubels: “Het is niet omdat ik eruitzie als een glazen bol, dat ik de toekomst kan voorspellen.”

Wat was het mooiste moment?

Layla El-Dekmak zat te trillen op haar stoel toen ze in het finalespel Jinnih Beels naar huis had gekegeld. “Met de hakken over de sloot”, zei ze. De Radio 1-presentatrice belandt zo rechtstreeks in de eerste finaleweek.

Wie is er voor minstens één dag De Slimste Mens ter Wereld?

Peter Van de Veire. Hij won vijf van zijn zes afleveringen en keert over twee weken terug in de tweede en laatste finaleweek.

Wie moest het spel verlaten?

Jinnih Beels. De lijsttrekker van SP.A mag na één deelname al terug naar Antwerpen.

Hoe begint de eerste finaleweek?

Layla El-Dekmak van Radio 1 krijgt in een VRT-onderonsje het gezelschap van Annelies Van Herck van Het Journaal en Michèle Cuvelier van Studio Brussel.

LEES OOK. Saartje Vandendriessche laat zich vervangen in ‘De Slimste Mens’ na overlijden ex-vriend

Wie zijn de finalisten?

1. Julie Colpaert (twaalf afleveringen)

2. Boris Van Severen (acht afleveringen)

3. Peter Van de Veire (zes afleveringen)

4. Rani De Coninck (zes afleveringen)

5. Sven Gatz (zes afleveringen)

6. Wouter Vandenhaute (vier afleveringen)

7. Omar Souidi (drie afleveringen)

8. Michèle Cuvelier (drie afleveringen)

9. Annelies Van Herck (drie afleveringen)