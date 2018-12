Stoffel Vandoorne klaar om op ontdekkingstocht te gaan

Veel tijd om op adem te komen was er niet voor Stoffel Vandoorne, het Formule 1-seizoen is nog maar net afgelopen en volgende week begint hij al aan een nieuw hoofdstuk van zijn carrière, namelijk de Formule E.

Het verhaal van Vandoorne is ondertussen wel bekend. Hij kwam als een grote belofte aan in de Formule 1 in 2017 maar door diverse factoren heeft de Rumbekenaar nooit echt de kans gehad om de hoge verwachtingen in te lossen.

Toen bekend werd dat er voor hem geen plaats meer zou zijn bij McLaren was het ook meteen duidelijk dat hij op een mirakel moest hopen om ook volgend jaar nog in de F1 aan de slag te kunnen gaan.

Hoewel hij nog niet alle hoop laten varen heeft om ooit terug te keren naar de F1 vinden we Vandoorne volgend jaar terug in de Formule E, bij het aan Mercedes verbonden nieuwe team HWA-racing. Het nieuwe seizoen in de elektrische raceklasse begint volgende week in Saudi Arabië.

“Het wordt een echte ontdekkingstocht voor mij,” aldus Vandoorne tegenover Sporza. “Het is een erg korte winterstop geworden voor mij, ik heb bijna geen vakantie gehad.”

Nog tijdens het huidige F1-seizoen kreeg Vandoorne de kans om de tweede generatie van de FE-bolide aan de tand te voelen in Valencia en hij spendeerde wat tijd in de simulator maar al bij al werd het een zeer korte voorbereiding.

“De FE is iets heel anders dan dat ik gewoon ben. Niet alleen de manier van werken binnen het team maar ook de verschillende circuits en het energiebeheer tijdens de race. Ik moet mij aanpassen maar dat geldt ook voor het team, voor hen is dit ook nieuw.”

“Ik hoop vooral op een positief verhaal, we moeten realistisch zijn want het is een grote aanpassing voor mezelf en het team. Ik hoop dat we tijdens het seizoen wel wat progressie kunnen boeken.”

Vandoorne wil zijn overstap naar de Formule E niet bekijken als een stap terug. Het kampioenschap bestaat nog maar vier jaar en is in die periode al enorm gegroeid en er is nog voldoende groeimarge voor de toekomst volgens onze landgenoot.

Hij kijkt er ook naar uit om aan de slag te gaan in een andere omgeving, over zijn periode bij McLaren wilde Vandoorne nog het volgende kwijt.

“Ik heb twee goede jaren bij McLaren gehad maar helaas waren het de slechtste jaren uit de geschiedenis van de renstal. Jammer genoeg kon ik daar zelf niets aan veranderen,” besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: