Wie kan Kat Kerkhofs de zege nog afpakken in 'Dancing with the Stars’?

Dat het vanavond razend spannend wordt in de finale van Dancing with the Stars is nog zacht ­uit­gedrukt. Leen Dendievel, ­James Cooke en Kat Kerkhofs zijn helemaal aan ­elkaar ­gewaagd. Maar als er dan toch eentje moet winnen, dan zetten wij onze centen op ‘mevrouw Dries Mertens’.

Kat Kerkhofs (30): constant top

Vanavond danst Kat samen met Nick de jive op Tough Lover van Christina Aguilera, en ze freestylen op Der­nière Danse van Indila. In de dans gekozen door het publiek moeten ze aan de bak op de tonen van Get up offa that Thing van James Brown.

Ze wint omdat ze al zeven afleveringen lang op hoog niveau danst. Jurylid Joanna verwoordde het in de halve finale nog zo: “Wat een kanjer, week na week zet je geweldige prestaties neer. Het is alsof je al je hele leven danst.”

Ze wint niet omdat de jurypunten in diezelfde halve finale wat tegenvielen. Plots eindigde Kat slechts derde, maar net voor Ian Thomas, die afviel. Slaat de vloek van de gedoodverfde favoriet toe?

Wij denken dat Kat Kerkhofs op het hoogste schavotje eindigt. De ­programmamaakster bij zenders Vier en Vijf heeft de looks, het lijf en de panache om zich helemaal te smijten. Bovendien valt er technisch weinig aan te merken op haar dansmoves.

Leen Dendievel (35): de groeier

Vanavond danst Leen samen met ­Andrei een quickstep op That Man van Caro Emerald. Voor hun freestyle wordt het de instrumentale versie van They Don’t Care about Us van Michael Jackson. De kijker thuis koos vanavond voor Leen een mix van Niet Meer Alleen Zijn, van haar man Udo, en Viejos Aires van Ara Malikian.

Ze wint omdat ze een sterk parcours in stijgende lijn aflegde. Haar optredens in de eerste twee afleve­ringen wist de jury slechts matig te appreciëren. Zo matig dat Leen zich zelfs openlijk ontgoocheld toonde over de wei­nige punten. Maar ze bleef in de wedstrijd, herpakte zich en is uitgegroeid tot een geweldige danseres. From zero to hero, daar houdt het publiek van.

Ze wint niet omdat we het de afgelopen weken wel vaker hoorden: technisch kan het hier en daar nog wat beter.

Wij denken dat Leen Dendievel tweede wordt. Leen Denduvel of Leen Dediva, zoals jurylid Michel de Thuis-actrice noemde: ze kan het allemaal. Maar of er iemand opgewassen is tegen Kat Kerkhofs?

James Cooke (34): de enthousiaste

Vanavond danst James samen met Björk een zwierige Weense wals op Avicii’s Feeling Good. Voor zijn freestyle danst hij op de muziek van Pink: What about Us. De kijker koos voor hem de ­Arquest-remix van Tina Turners Nutbush City Limits.

Hij wint omdat hij zo ontzettend veel lol beleeft aan dansen. Complimenten van de jury zoals “Je gaat er helemaal in op” of “Je bent om op te vreten, je bent zo’n lieve mens” waren een constante in alle afleveringen. Dat zal het publiek niet vergeten zijn. De jongste afleveringen bleef hij bovendien wat in de schaduw van de twee dames tegen wie hij het nu opneemt, maar op kousenvoeten sluipt deze out­sider mogelijk naar de overwinning.

Hij wint niet omdat James uiteindelijk de net iets minder goede danser is van de drie. Als tv-presentator, acteur en theaterproducent is hij eerder een ­geboren entertainer dan een danskam­pioen.

Wij denken dat ­James Cooke als ­eerste de finale zal moeten verlaten. Hij wordt dus een eervolle derde.

INFO

Dancing With The StarsVier, 20.35 uur