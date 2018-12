Student (20) in kritieke toestand na drinken van visolie: “Verschillende clubs weigerden het doopcharter te ondertekenen”

De 20-jarige student S.D. (foto) uit ­Edegem verkeert in kritieke toestand na een uit de hand gelopen studentendoop. Samen met twee andere schachten moest de jongeman onder andere visolie drinken, waardoor het zoutgehalte in zijn ­lichaam totaal ontregeld raakte. Reuzegom, een beruchte Antwerpse studentenclub uit Leuven die de doop organiseerde, kwam eerder al in opspraak omdat ze in 2013 een biggetje doodschoot.